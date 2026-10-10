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Ümraniye’de ağaçlık alanda el bombası bulundu

Ümraniye’de bir iş yerinin karşısında bulunan ağaçlık alanda, çanta içerisinde el bombası bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Ümraniye’de ağaçlık alanda el bombası bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak’ta bulunan bir iş yerinin karşısındaki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde çalışan kişi, kapının hemen önündeki ağaçların arasından malzeme almak istediği sırada şüpheli bir çanta fark etti.

Ümraniye’de ağaçlık alanda el bombası bulundu 1

ÇANTADAN EL BOMBASI ÇIKTI

Çantayı açarak kontrol eden çalışan, içerisinde el bombası olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, olay yerinde parmak izi çalışması ve detaylı inceleme yaptıktan sonra bulunan el bombasına ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye el bombası
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