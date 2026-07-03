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Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Ümraniye'de bir alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinde bulunan bir kafeye henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

Ümraniye de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı 1

AVM'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı 2

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Olay yeri inceleme ekipleri ise kafede çalışmalarda bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

03 Temmuz 2026
03 Temmuz 2026

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye silahlı saldırı AVM
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