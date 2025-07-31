Ümraniye'de asansör faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 10.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Eryılmaz Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki yük asansörünün, dördüncü kattayken halatın kopması sonucu düşmesiyle asansörün içinde bulunan B.A. (44) isimli işçi ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, B.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, talihsiz işçinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır