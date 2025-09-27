HABER

Ümraniye'de, bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Ümraniye TEM Otoyolu’nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çıktığı kazada sürücü Bedirhan Canikli yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bedirhan Canikli'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çelik bariyerlerde asılı kalan araçtaki sürücü Canikli yaralanırken, kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Canikli sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan otoyol, hafif ticari aracın çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

