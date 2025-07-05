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Ümraniye'de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun! Film sahnelerini aratmadı

Ümraniye'de kuyumcuya silahlı soygun girişimi yapıldı. Kuyumcu ile şüpheliler arasında yaşanan arbedede silah sesleri duyuldu.

Ümraniye'de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun! Film sahnelerini aratmadı

Ümraniye'de 5 kişi silahlı soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşanırken, olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 5 kişi otomobille kuyumcunun önüne geldi. Araçtan inen şüpheliler, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.

Ümraniye de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun! Film sahnelerini aratmadı 1

Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Bu sırada olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, olay yerinden hızla kaçtı.

Ümraniye de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun! Film sahnelerini aratmadı 2

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Ümraniye de hareketli dakikalar: Güpegündüz soygun! Film sahnelerini aratmadı 3

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye soygun
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