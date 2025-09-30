Ümraniye'de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Ümraniye ilçesinde bir mahallede meydana gelen pankart asma olayı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda, Kazım Karabekir Mahallesi'nde pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle, kamu düzenini ve devlet otoritesini sarsmaya çalışan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlatan polis, olayı organize eden kişinin yurtdışında firari olan, çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan E.Ö. isimli kişi olduğu belirlendi. E.Ö.’nün talimatı ile söz konusu pankartı astıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

"HALK ARASINDA KORKU VE PANİĞE SEBEP OLMAK AMACIYLA TEHDİT SUÇU"

Özel harekat timlerinin de yer aldığı eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "TCK 213" (Halk Arasında Korku ve Paniğe Sebep Olmak Amacıyla Tehdit Suçu) maddesi kapsamında adli makamlara sevk edildi.

(İHA)

