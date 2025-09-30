HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümraniye'de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde illegal pankart asan 6 kişi gözaltına alındı. 'Halk arasında korku ve paniğe sebep olmak amacıyla tehdit suçu'ndan adliyeye sevk edilen zanlıların, çıkar amaçlı suç ağının üyeleri olduğu belirlendi.

Ümraniye'de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Ümraniye ilçesinde bir mahallede meydana gelen pankart asma olayı ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda, Kazım Karabekir Mahallesi'nde pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle, kamu düzenini ve devlet otoritesini sarsmaya çalışan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlatan polis, olayı organize eden kişinin yurtdışında firari olan, çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranan E.Ö. isimli kişi olduğu belirlendi. E.Ö.’nün talimatı ile söz konusu pankartı astıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ümraniye de illegal pankart asan 6 kişi yakalandı 1

"HALK ARASINDA KORKU VE PANİĞE SEBEP OLMAK AMACIYLA TEHDİT SUÇU"

Özel harekat timlerinin de yer aldığı eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, "TCK 213" (Halk Arasında Korku ve Paniğe Sebep Olmak Amacıyla Tehdit Suçu) maddesi kapsamında adli makamlara sevk edildi.

(İHA)

30 Eylül 2025
30 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye'ye şehit ateşi düştüOsmaniye'ye şehit ateşi düştü
Bursa'da 3 araç çıkan yangında zarar gördüBursa'da 3 araç çıkan yangında zarar gördü
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ümraniye pankart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.