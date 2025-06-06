Ümraniye’de kamyonetten yola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı

Olay 23.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen açık kasada bulunan kurbanlık dana, ipini kopararak kamyonetin kasasından yola atladı. Yola atlayan hayvanın sağ ön ayağının kırıldığı öğrenildi. Hayvan sahipleri tarafından yolun kenarına çekilirken polis ekipleri Çekmeköy istikametine trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kurbanlık dananın başka bir kamyonete yüklenmesi ve götürülmesi ile trafik akışı yeniden normale döndü.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır