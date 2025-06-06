HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümraniye’de kamyonetten yola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı

Ümraniye’de seyir halindeki kamyonetten ipini kopararak yola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı. Kurbanlık, hayvan sahipleri tarafından yolun kenarına çekilirken polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Ümraniye’de kamyonetten yola atlayan kurbanlık dananın ayağı kırıldı

Olay 23.00 sıralarında Şile Otoyolu Ümraniye mevkii Çekmeköy istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde ilerleyen açık kasada bulunan kurbanlık dana, ipini kopararak kamyonetin kasasından yola atladı. Yola atlayan hayvanın sağ ön ayağının kırıldığı öğrenildi. Hayvan sahipleri tarafından yolun kenarına çekilirken polis ekipleri Çekmeköy istikametine trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kurbanlık dananın başka bir kamyonete yüklenmesi ve götürülmesi ile trafik akışı yeniden normale döndü.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karşı şeride geçti tankere çarptı: 1 ölüKarşı şeride geçti tankere çarptı: 1 ölü
Yollarda bayram yoğunluğu böyle görüntülendiYollarda bayram yoğunluğu böyle görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul kurban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.