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Ümraniye'de kurban temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı

Ümraniye Belediyesi, Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ümraniye'de kurban temizliği ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı

Bayram boyunca vatandaşların yoğun olarak kullandığı kurban kesim alanları, pazar yerleri ile cadde ve sokaklarda Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sahadaki yerini aldı. Ekipler; hem bayramın huzur içinde geçmesi hem de çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çöp toplamanın yanı sıra; koku oluşumunu önlemek amacıyla kireçleme, yıkama ve dezenfekte çalışmaları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Özellikle kurban kesim alanlarında, özel temizlik araçları ve ekipmanlarıyla gece gündüz temizlik yapılıyor.

Toplum sağlığını önceleyen bu çalışmalarda mahalle mahalle detaylı temizlik yapılırken, vatandaşların ortak kullanım alanlarında hijyen ön planda tutuluyor.

Başkan İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bayram boyunca vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için tüm birimlerimizle sahadayız. İlçemizin temizliği ve hijyeni için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Tüm komşularımıza da bize yardımcı oldukları için teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Üsküdar
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