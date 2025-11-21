HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümraniye’de miras kavgası: Kardeşi tarafından vuruldu

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.

Ümraniye’de miras kavgası: Kardeşi tarafından vuruldu

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde miras meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa sürede gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 09.40 sıralarında Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tartışma sırasında G.Y., kardeşi Z.Y.’yi tabanca ile ayak bileğinden vurdu. Yaralı Z.Y., araçla şüpheli tarafından otomobile bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde bir kavga olmadığını belirlerken, çevredeki vatandaşlarla yapılan görüşmelerde yaralı şahsın araçla götürüldüğü öğrenildi.
Sağ bileğinden yaralanan Z.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Z.Y., polise verdiği ifadede öz kardeşi G.Y. ile aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunduğunu, tartışma sırasında kardeşinin kendisini vurduğunu söyledi.
Polis ekipleri şüpheli G.Y.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ümraniye’de miras kavgası: Kardeşi tarafından vuruldu 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya: "Tek hedefimiz 688 bin arkadaşımızla aziz milletimizin huzur ve güvenliği"Bakan Yerlikaya: "Tek hedefimiz 688 bin arkadaşımızla aziz milletimizin huzur ve güvenliği"
Hakkarili genç öğretmen toprağa verildiHakkarili genç öğretmen toprağa verildi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.