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Ümraniye’de motor fabrikasında yangın çıktı: 10 işçi dumandan etkilendi

Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir motor fabrikasında çıkan yangında, 10 işçi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ümraniye’de motor fabrikasında yangın çıktı: 10 işçi dumandan etkilendi

Yangın, öğle saatlerinde Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan Omega Motor Fabrikası’nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların binayı kaplaması üzerine içeride bulunan çalışanlar hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilendiği öğrenilen 10 işçiye olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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