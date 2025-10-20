HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Ümraniye’de robot yarışları büyük heyecana sahne oldu

Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ümraniye Robot Yarışları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 750 genci bir araya getirdi.

Ümraniye’de robot yarışları büyük heyecana sahne oldu

Ümraniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ümraniye Robot Yarışları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 750 genci bir araya getirdi. Genç yetenekler, kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya mücadele ederken, 21 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Ümraniye’de robot yarışları büyük heyecana sahne oldu 1

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından gençleri bir araya getiren Ümraniye Robot Yarışları, bu yıl Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi’nde gerçekleştirildi. Genç yetenekler kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya mücadele etti. FIRST Robotics Competition (FRC) formatında gerçekleştirilen yarışmada, 24 takım ve 750 genç yarışmacı, robotlarıyla 65 sıralama maçı ve final karşılaşmalarında yeteneklerini sergiledi.

Ümraniye’de robot yarışları büyük heyecana sahne oldu 2

Yarışmada yalnızca teknik beceriler değil, aynı zamanda takım çalışması, iletişim ve liderlik gibi yetkinlikler de değerlendirildi. Programda başarılı takımlar 21 farklı kategoride ödül kazandı.

Ümraniye’de robot yarışları büyük heyecana sahne oldu 3

GELECEK YIL ÜÇÜNCÜSÜ YAPILACAK

Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Gençler sizleri çok heyecanlı gördüm. Matematik zekanız kuvvetli. Liseler arası robot yarışmasında Ümraniye’de seneye inşallah üçüncüsünü yapacağız. 24 takım oynadı, bir takım finali kazandı. Bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hiç üzülmesinler, mühim olan yarışmaktır. Hepiniz robot takımı olarak yarıştınız, robotları tasarladınız en önemlisi buydu. İnşallah hepiniz Türkiye’de birer mühendis yetişeceksiniz" dedi.

Ümraniye’de robot yarışları büyük heyecana sahne oldu 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı! Polis her yerde onu arıyorDiyarbakır’da iş yerine silahlı saldırı! Polis her yerde onu arıyor
Instagram'ın tasarımı değişiyor! İşte yeni tasarımıInstagram'ın tasarımı değişiyor! İşte yeni tasarımı

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.