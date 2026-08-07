HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümraniye’de 3 katlı binanın balkonu çöktü: 2 araç hasar gördü

Ümraniye’de 3 katlı binanın 2’nci kat balkonunda çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökmenin etkisiyle sokak üzerinde bulunan 2 araçta hasar meydana geldi.

Ümraniye’de 3 katlı binanın balkonu çöktü: 2 araç hasar gördü

Olay, saat 14.30 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Erciyes Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2’nci kat balkonu, henüz bilinmeyen bir nedenle 1’inci kata çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bina içerisinde bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde dışarı çıkarılırken, sokak güvenlik tedbiri kapsamında trafiğe kapatılarak bina tahliye edildi. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ümraniye’de 3 katlı binanın balkonu çöktü: 2 araç hasar gördü 1

Ümraniye’de 3 katlı binanın balkonu çöktü: 2 araç hasar gördü 2

Ümraniye’de 3 katlı binanın balkonu çöktü: 2 araç hasar gördü 3

Ümraniye’de 3 katlı binanın balkonu çöktü: 2 araç hasar gördü 4

Ümraniye’de 3 katlı binanın balkonu çöktü: 2 araç hasar gördü 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da polisten vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesiBursa’da polisten vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi
Cam silerken 3'üncü kattan düşüp ağır yaralandıCam silerken 3'üncü kattan düşüp ağır yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Orta Doğu! ABD yeni UFO görüntülerini paylaştı

Yer: Orta Doğu! ABD yeni UFO görüntülerini paylaştı

Genç kadına 5 kişi tecavüz edip kayda almışlardı! Pişkin sanıklar bir de olay çıkardı...

Genç kadına 5 kişi tecavüz edip kayda almışlardı! Pişkin sanıklar bir de olay çıkardı...

Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah'ın ardından Darwin Nunez

Trabzonspor resmen çıldırdı! Salah'ın ardından Darwin Nunez

Konuşanlar'da resmen kendini ihbar etti! Apar topar gözaltına alındı

Konuşanlar'da resmen kendini ihbar etti! Apar topar gözaltına alındı

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Eminevim, Fuzul Ev, Birevim... BDDK'dan yeni karar: Limitler yeniden düzenlendi

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: SGK'dan emekliye faiz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.