Ümraniye’de korku dolu anlar: Gökdelenin camlarını temizlerken kuvvetli rüzgara yakalandılar

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, cam temizliği yapan işçilere zor anlar yaşattı. Gökdelenin dış cephesinde halatlarla çalışan işçiler, rüzgarın etkisiyle uzun süre savruldu.

Olay, Ümraniye’deki Finans merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya çıkan temizlik işçileri, aniden şiddetini artıran rüzgarın etkisinde kaldı. Metrelerce yüksekte savrulan işçiler, yaklaşık 2 buçuk saat boyunca binadan inmeye çalıştı. Halatlara sıkıca tutunarak denge sağlamaya çalışan işçilerin yaşadığı panik dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, temizlik çalışması tedbir amaçlı durduruldu.

Kaynak: İHA