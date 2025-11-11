HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ümraniye’de korku dolu anlar: Gökdelenin camlarını temizlerken kuvvetli rüzgara yakalandılar

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, cam temizliği yapan işçilere zor anlar yaşattı.

Ümraniye’de korku dolu anlar: Gökdelenin camlarını temizlerken kuvvetli rüzgara yakalandılar

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, cam temizliği yapan işçilere zor anlar yaşattı. Gökdelenin dış cephesinde halatlarla çalışan işçiler, rüzgarın etkisiyle uzun süre savruldu.

Olay, Ümraniye’deki Finans merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya çıkan temizlik işçileri, aniden şiddetini artıran rüzgarın etkisinde kaldı. Metrelerce yüksekte savrulan işçiler, yaklaşık 2 buçuk saat boyunca binadan inmeye çalıştı. Halatlara sıkıca tutunarak denge sağlamaya çalışan işçilerin yaşadığı panik dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, temizlik çalışması tedbir amaçlı durduruldu.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki otomobil çarpıştı: 10 yaralıİki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
Ereğli’de iş hanının çatısında yangın paniğiEreğli’de iş hanının çatısında yangın paniği

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Son seçim anketi geldi! Sonuçlara ‘kararsızlar’ damga vurdu

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Bahis soruşturması sonrası Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia!

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

Zor günler geçiriyordu! Ünlü oyuncu çöpten kartonları alıp...

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.