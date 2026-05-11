Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da

24 ilde dolandırıcılık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 224 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, vatandaşları toplam 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilerden 133’ü tutuklanırken, 91’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

OPERASYONLAR 24 İLDE DÜZENLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ TEK TEK SIRALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satarak, “sazan sarmalı” yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, sahte vekaletlerle gayrimenkul satışı yaptıkları, sahte senet düzenledikleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar verdikleri ve iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş… pic.twitter.com/dqy0KWlMcs — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) May 11, 2026