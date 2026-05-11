HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da

Dolandırıcılara karşı 24 ilde düğmeye basıldı. Toplamda yaklaşık 1 milyar liralık vurgunda 133 şüpheli tutuklandı. Umre vaadi, kuyumcu sahtekarlığı gibi detaylar dikkat çekti.

Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da
Mehmet Hazar Gönüllü

24 ilde dolandırıcılık şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 224 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, vatandaşları toplam 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilerden 133’ü tutuklanırken, 91’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da 1

OPERASYONLAR 24 İLDE DÜZENLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da 2

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ TEK TEK SIRALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satarak, “sazan sarmalı” yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da 3

Şüphelilerin ayrıca kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, sahte vekaletlerle gayrimenkul satışı yaptıkları, sahte senet düzenledikleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar verdikleri ve iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da 4

Yakalanan şüpheliler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da 5

Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da 6

Umreye gitmek isteyeni de dolandırdılar kuyumcuları da 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orman yangınlarına karşı filo göreve hazırOrman yangınlarına karşı filo göreve hazır
Grip şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti! Tıp merkezindeki ihmaller zinciri 'pes' dedirttiGrip şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti! Tıp merkezindeki ihmaller zinciri 'pes' dedirtti
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kuyumcu İçişleri Bakanlığı Umre dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.