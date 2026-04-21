Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 11 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

RESMİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığınca, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş'ın "kasten öldürme" suçundan arandığı bildirildi.

Bunun üzerine Interpol nezdinde işlemler başlatılarak Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.