Üniversite hayali yarım kaldı: Arkadaşları tabutunu omuzladı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Talha Taner Kırca (20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, ardından bordür taşlarına çarptı.

20 YAŞINDAKİ TALHA MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Kırca, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talha Taner Kırca, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

ÜNİVERSİTEYİ KAZANMIŞTI

Talha Taner Kırca’nın Turgut Alp Anadolu Lisesi’nden 2024 yılında mezun olduğu öğrenildi. Üniversite sınavında istediği bölümü kazanamayınca geçen yıl tercih yapmayan Kırca’nın, bu yıl yeniden girdiği YKS’de İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü kazandığı ve üniversite kaydını yaptırdığı öğrenildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Kırca’nın kullandığı motosikleti de yaklaşık bir yıl önce aldığı öğrenildi.

ARKADAŞLARI TABUTUNU OMUZLADI

Talha Taner Kırca’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip İshakpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Kırca’nın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, genç arkadaşları Talha’nın tabutunu omuzlayarak son yolculuğuna uğurladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır