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Üniversite öğrencisi kıza cinsel saldırı! Özel fotoğraflarını çekip WhatsApp grubuna attılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, üniversite öğrencisi Ş.Ö.'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla yargılanan iki sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, E.A.'ya toplam 17 yıl 6 ay, Y.E.C.'ye ise 15 yıl hapis cezası verdi. Olayın ayrıntılar ise dehşete düşürdü. İşte tüm detaylar...

Üniversite öğrencisi kıza cinsel saldırı! Özel fotoğraflarını çekip WhatsApp grubuna attılar

Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar E.A. ve Y.E.C. ile taraf avukatları katıldı.

Davanın önceki duruşmasında dinlenen tanıklardan biri, olay gecesi mağdur Ş.Ö. ile sanıklardan birini araçla gezdirdiğini, ilerleyen saatlerde mağdurun alkollü olması nedeniyle yurda alınamayacağını düşündüklerini ve bu nedenle başka bir arkadaşlarının evine bıraktıklarını ifade etmişti.

MAHREM FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Tanık, olayın ardından bir WhatsApp grubunda mağdura ait iç çamaşırlı fotoğrafların paylaşıldığını gördüğünü belirtirken, bir diğer tanık da sanıklardan E.A.'nın söz konusu grupta mağdurun mahrem fotoğraflarını paylaştığını ileri sürmüştü.
Duruşmalarda dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu raporu ve DNA inceleme sonuçlarına dikkat çeken mağdur avukatı Betül Agen Eraslan, mağdurun iç çamaşırı, çorabı ve kıyafetlerinde her iki sanığa ait DNA profilleri ile sperm hücrelerinin tespit edildiğini ifade etmişti.

"MAĞDUR RIZASI DIŞINDA SOYULDU"

Eraslan ayrıca müvekkilinin olay sırasında yalnızca alkollü olmadığını, bilincini kaybetmiş durumda bulunduğunu savunarak cinsel eylemin rızaya dayanmadığını ve mağdurun rızası dışında soyularak mahrem görüntülerinin mesajlaşma gruplarında paylaşıldığını belirtmişti.

Karar duruşmasında söz alan Av. Betül Agen Eraslan, sanıkların üzerlerine isnat edilen suçu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına ve herhangi bir takdiri indirim uygulanmaksızın cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

Sanık müdafileri ise suçlamaları ve dosyadaki Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin değerlendirmeleri kabul etmediklerini belirterek önceki savunmalarının dikkate alınmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık E.A.'yı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Böylece E.A.'ya toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık Y.E.C. ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir cinsel saldırı
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