Üniversiteli Ayşe'nin cansız bedeni valiz içinde bulunmuştu! İkiz kardeşinden dikkat çeken 'Baskı' iddiası: "Duygu sömürüsü yapma"

İstanbul'da dün kan donduran bir olay meydana gelmişti. Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni valizin içerisinde cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili olarak eski polis amiri Cemal Koç ile birlikte altı kişi gözaltına alınmıştı.

İKİZ KARDEŞİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARDA BULUNDU

Korkunç olayla ilgili olarak Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu ve bazı iddiaları gündeme getirdi.

Kardeşinin eski polis amiri Cemal Koç ile 'evlilik vaadiyle konuşmaya başladığını' söyleyen Esra Tokyaz, Koç'un şiddet uyguladığını görmesi üzerine kardeşini evden çıkartmak için uğraştığını söyledi. Tokyaz, kardeşinin kendisine "Gelirse seni de tehlikeye atarım. Sen git, ben geleceğim" dediğini bildirdi.

"AYAKKABISIZ GİTMİŞTİR"

Kardeşinin akşam Cemal Koç'un telefonundan kendisini arayarak, bir eşyasını getirmesini istediğini kaydeden Esra Tokyaz, ancak geldiğinde Ayşe'yi göremediğini, "Yurda dönmüştür. Sen yurda git" denildiğini ancak ayakkabılarının kapının önünde olduğunu aktardı. Bunu sorduğunda Koç'tan "Ayakkabısız gitmiştir" yanıtı aldığını bildiren Esra Tokyaz, kardeşini yurtta da bulamadığını belirtti.

Daha sonra Küçükçekmece'deki eve bir kez daha gittiğini ancak güvenlik tarafından siteye alınmadığını belirten Esra Tokyaz, polise ihbarda bulunduğunu ancak polisin Ayşe'nin reşit olması nedeniyle bir şey yapamayacaklarını söylediklerini aktardı. Esra Tokyaz, Halkalı Karakolu'nda gittiğinde polislerin Cemal Koç'u tanıdıklarını söylediklerini aktardı.

POLİSLERİN BASKI UYGULADIĞINI ÖNE SÜRDÜ: "DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPMA"

Koç'un evinde yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirten Esra Tokyaz, ertesi gün Kanarya asayişten aranarak ifade vermeye çağrıldığını, burada 10-15 polisin kendisine baskı kurduğunu ve "duygu sömürüsü yapma" gibi ifadelerle karşılaştığını iddia etti.

Cemal Koç'un da kendisini arayarak verdiği ifadeyi satır satır okuduğunu belirten Esra Tokyaz, Cemal Koç'un kendisine hiçbir şey yapılamayacağını söylediğini öne sürdü. En sonunda kardeşinin ölüm haberini aldığını belirten Esra Tokyaz, başta Cemal Koç olmak üzere tüm sorumluların cezalandırılması için yardım çağrısında bulundu.

"VALİZDE BULUNAN CANSIZ BEDENİN HESABINI SORMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Esra Tokyaz, Hatay Barosuna hitaben, "Hatay'ın bir evladı kadın cinayetinin kurbanı oldu. Valizde bulunan cansız bedenin hesabını sormak hepimizin görevi. Tüm avukatları bu dava için seferber olmaya çağırıyoruz. Bu dava sahipsiz kalamaz. Hatay Barosu ses ver, hukukun gücünü Ayşe için gösterin" ifadelerini kullandı.