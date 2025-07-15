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Üniversiteli Ayşe'nin cansız bedeni valiz içinde bulunmuştu! İkiz kardeşinden dikkat çeken 'Baskı' iddiası: "Duygu sömürüsü yapma"

İstanbul'da dün korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizin içinde bulundu. Kan donduran olayla ilgili olarak eski polis amiri Cemal Koç'la birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz ifade verdiği sırada 10-15 polisin kendisine baskı yaptığını ve polislerin "Duygu sömürüsü yapma" gibi sözler söylendiğini iddia etti.

Üniversiteli Ayşe'nin cansız bedeni valiz içinde bulunmuştu! İkiz kardeşinden dikkat çeken 'Baskı' iddiası: "Duygu sömürüsü yapma"
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da dün kan donduran bir olay meydana gelmişti. Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni valizin içerisinde cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili olarak eski polis amiri Cemal Koç ile birlikte altı kişi gözaltına alınmıştı.

Üniversiteli Ayşe nin cansız bedeni valiz içinde bulunmuştu! İkiz kardeşinden dikkat çeken Baskı iddiası: "Duygu sömürüsü yapma" 1

İKİZ KARDEŞİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARDA BULUNDU

Korkunç olayla ilgili olarak Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu ve bazı iddiaları gündeme getirdi.

Üniversiteli Ayşe nin cansız bedeni valiz içinde bulunmuştu! İkiz kardeşinden dikkat çeken Baskı iddiası: "Duygu sömürüsü yapma" 2

Kardeşinin eski polis amiri Cemal Koç ile 'evlilik vaadiyle konuşmaya başladığını' söyleyen Esra Tokyaz, Koç'un şiddet uyguladığını görmesi üzerine kardeşini evden çıkartmak için uğraştığını söyledi. Tokyaz, kardeşinin kendisine "Gelirse seni de tehlikeye atarım. Sen git, ben geleceğim" dediğini bildirdi.

Üniversiteli Ayşe nin cansız bedeni valiz içinde bulunmuştu! İkiz kardeşinden dikkat çeken Baskı iddiası: "Duygu sömürüsü yapma" 3

"AYAKKABISIZ GİTMİŞTİR"

Kardeşinin akşam Cemal Koç'un telefonundan kendisini arayarak, bir eşyasını getirmesini istediğini kaydeden Esra Tokyaz, ancak geldiğinde Ayşe'yi göremediğini, "Yurda dönmüştür. Sen yurda git" denildiğini ancak ayakkabılarının kapının önünde olduğunu aktardı. Bunu sorduğunda Koç'tan "Ayakkabısız gitmiştir" yanıtı aldığını bildiren Esra Tokyaz, kardeşini yurtta da bulamadığını belirtti.

Üniversiteli Ayşe nin cansız bedeni valiz içinde bulunmuştu! İkiz kardeşinden dikkat çeken Baskı iddiası: "Duygu sömürüsü yapma" 4

Daha sonra Küçükçekmece'deki eve bir kez daha gittiğini ancak güvenlik tarafından siteye alınmadığını belirten Esra Tokyaz, polise ihbarda bulunduğunu ancak polisin Ayşe'nin reşit olması nedeniyle bir şey yapamayacaklarını söylediklerini aktardı. Esra Tokyaz, Halkalı Karakolu'nda gittiğinde polislerin Cemal Koç'u tanıdıklarını söylediklerini aktardı.

Üniversiteli Ayşe nin cansız bedeni valiz içinde bulunmuştu! İkiz kardeşinden dikkat çeken Baskı iddiası: "Duygu sömürüsü yapma" 5

POLİSLERİN BASKI UYGULADIĞINI ÖNE SÜRDÜ: "DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPMA"

Koç'un evinde yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirten Esra Tokyaz, ertesi gün Kanarya asayişten aranarak ifade vermeye çağrıldığını, burada 10-15 polisin kendisine baskı kurduğunu ve "duygu sömürüsü yapma" gibi ifadelerle karşılaştığını iddia etti.

Cemal Koç'un da kendisini arayarak verdiği ifadeyi satır satır okuduğunu belirten Esra Tokyaz, Cemal Koç'un kendisine hiçbir şey yapılamayacağını söylediğini öne sürdü. En sonunda kardeşinin ölüm haberini aldığını belirten Esra Tokyaz, başta Cemal Koç olmak üzere tüm sorumluların cezalandırılması için yardım çağrısında bulundu.

Üniversiteli Ayşe nin cansız bedeni valiz içinde bulunmuştu! İkiz kardeşinden dikkat çeken Baskı iddiası: "Duygu sömürüsü yapma" 6

"VALİZDE BULUNAN CANSIZ BEDENİN HESABINI SORMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Esra Tokyaz, Hatay Barosuna hitaben, "Hatay'ın bir evladı kadın cinayetinin kurbanı oldu. Valizde bulunan cansız bedenin hesabını sormak hepimizin görevi. Tüm avukatları bu dava için seferber olmaya çağırıyoruz. Bu dava sahipsiz kalamaz. Hatay Barosu ses ver, hukukun gücünü Ayşe için gösterin" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul öğrenci üniversite
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