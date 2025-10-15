HABER

Üniversiteli Büşra'nın ölümünde sır perdesi aralanıyor! "Evde ölü buldum" demişti: Gerçek başka çıktı

Kahreden olay geçtiğimiz aylarda Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanmıştı. 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin'in evde ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan 29 yaşındaki erkek arkadaşı Ö.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. "Büşra'yı evde ölü buldum" diyen erkek arkadaşının savunması mahkemede çürütüldü.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in 30 Mart'ta erkek arkadaşı Ö.K.'nin (29) Karaçay Mahallesi'ndeki evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Nazilli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Ö.K. hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

MONTTA ATIŞ ARTIKLARI TESPİT EDİLDİ

İddianameye İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporlar eklendi. İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün raporunda, sanığa ait el swap örnekleri ile montta atış artıklarının tespit edildiği, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığı kanaatine varıldığı belirtildi.

SİLAHTA KATİLİN DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda ise olay yerinde ele geçirilen silahın dış yüzeyinden alınan biyolojik örnek üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, maktul ve sanığa ait DNA örneği bulunduğu ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Sanık ve ölü bulunan üniversite öğrencisinin olay gününe ait mesajlaşmalarının da yer aldığı iddianamede, sanığın olay gecesi "Her şey bitti Büşra, artık bitmiştir, her şey yok olmuştur" mesajı attığı belirtildi.

İNTİHAR İDDİASINI ÇÜRÜTEN AYRINTILAR

Büşra Cin'in ölü bulunma şekline dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Maktulün yatakta uzanır vaziyette intihar etmiş olması halinde ellerinin vücudunun yanına veya gövdesinin üstüne düşmüş vaziyette olması gerekirken maktul her iki kollarının içe doğru bükülmüş şekilde ellerinin omuza temaslı biçimde, parmakları eklemlerden içe doğru bükülmüş şekilde bulundu. Olay yerinde maktule ait herhangi bir intihar notunun bulunmamış olması, sanığa ait tabancanın evde bulunması, ayrılma isteğini maktulün kabul etmemiş olması, maktulü sağ olarak gören en son kişinin sanık olması hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediğine dair yeterli şüpheye ulaşıldığı anlaşılmaktadır."

SANIKTAN "BÜŞRA'YI İNCİTECEK HİÇBİR ŞEY YAPMADIM" SAVUNMASI

İddianamede sanık Ö.K.'nın ifadesine de yer verildi.

Ö.K. "Büşra ile ayrılma kararı almış olsak da bu karardan dolayı mesaj yoluyla tartışmış olsak bile Büşra'yı incitecek hiçbir şey yapmadım. Üzerime atılı kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Mart'ta Ö.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne sabah Karaçay Mahallesi'ndeki evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmiş, sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Ö.K. tutuklanmıştı.

(AA)

