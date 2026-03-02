Üniversiteli cinayetinde Yargıtay kararı sonrası 2 kardeşe hapis

Samsun’da üniversite öğrencisinin öldürülmesine yardım ettikleri gerekçesiyle yeniden yargılanan 2 kardeş, 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Olay, 27 Kasım 2022 gecesi Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır (25) ile evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı ve bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan Baran Özsarıkaya (22) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga apartmanın merdivenlerine taştı.

İddiaya göre Kemal Abdüssamet Bakır, Baran Özsarıkaya’yı bıçakla yaraladı. Kendisini bıçakladığını öne sürdüğü Bakır’ın elindeki kelebek bıçağı aldığı belirtilen Özsarıkaya, aynı bıçakla Bakır’ı kalbinden ve sol bacağından bıçakladıktan sonra motosikletine binerek özel bir hastaneye gitti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, apartman girişinde Kemal Abdüssamet Bakır’ı hayatını kaybetmiş halde buldu.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Baran Özsarıkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 29 Eylül 2023 tarihinde verilen kararla Özsarıkaya, "öldürme" suçundan 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. Olay sırasında evde bulundukları iddia edilen Selçuk B. (25) ile kardeşi İsmailcan B. (23) ise beraat etti.

Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, iki kardeş hakkında verilen beraat kararını bozarak "öldürme olayına yardım etmek" suçundan yeniden yargılanmaları ve cezalandırılmaları gerektiğine hükmetti.

Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Selçuk B. ve İsmailcan B., "öldürmeye yardım etme" suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılarak duruşma salonunda tutuklandı. Kardeşler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.