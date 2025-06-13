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Üniversiteli Zeliha'nın öldüğü kazada tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü hakkında karar!

Çanakkale'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü Sezai Çekiç (56), taksirle bir insanın ölümüne neden olma suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

Üniversiteli Zeliha'nın öldüğü kazada tutuksuz yargılanan kamyonet sürücüsü hakkında karar!

Kazada, Sezai Çekiç yönetimindeki kamyonet, ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Sezai Çekiç, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sezai Çekiç işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI!

Sürücü Sezai Çekiç hakkında Zeliha Güneş'e karşı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Zeliha Güneş'in yakınları katıldı. Hakim, sanık ve tanık avukatlarını dinlemesinin ardından Sezai Seçkin’in 'taksirle bir insanın ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme karar duruşmasında, Sezai Çekiç’in yargılanma sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak TCK'nin 61-1 maddesi uyarınca cezayı takdiren 1-6 oranında indirerek 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine, kazada asli kusurlu olması nedeniyle de sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına karar verdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üniversite
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