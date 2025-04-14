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Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Isparta'da dün sabaha karşı meydana gelen kazada Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görevli genç doçent Elif Kaya hayatını kaybetti. Kaya, eşinin kullandığı aracın yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirirken yanındaki eşi ve 5 yaşındaki oğlu yaralandı. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Isparta’da, ağaca çarpan otomobildeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya (37) hayatını kaybetti, eşi ile oğlu yaralandı.

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EŞİ YANINDA OTURUYORDU

Kaza, dün gece saat 04.00 sıralarında Gönen ilçe girişinde meydana geldi. Ramazan Kaya’nın (39) kontrolünü yitirdiği 32 HB 088 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada Kaya ile yanındaki eşi SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya ve çocukları Selim Ege Kaya (5) yaralandı.

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DİĞER SÜRÜCÜLER DESTEK ÇAĞIRDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılardan Elif Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, eşi ve oğlu ise Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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GENÇ DOÇENTTEN ACI HABER

Tedaviye alınan yaralılardan Elif Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta Doçentlik
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