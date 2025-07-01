Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş! Halk sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlık listesinde: Domuz eti, at ve eşek eti, sakatat etleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın bugün yayınladığı son tağşiş listesinde, İstanbul Tuzla’da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi’nin (Hasan Özcan) ürünlerinde sakatat (taşlık) tespit edildiği yer aldı.

HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYAN DİĞER FİRMALAR DA AÇIKLANDI

Bakanlık ayrıca tereyağı, sucuk, süt, köfte gibi bazı ürenlerde tağşiş yapan firmaları da açıkladı. Bakanlığın halk sağlığı ile oynayan işletmeleri ifşa etmesi ilgi ile takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgıda.tarımorman.gov.tr isim site üzerinden firma isimlerini ve yaptıkları tağşişi paylaşıyor.

DOMUZ ETİ, TEK TIRNAKLI (AT, EŞEK) ETİ, SAKATAT ETLERİ...

Bu zamana kadar domuz eti, tek tırnaklı (at, eşek) eti, sakatat etleri kullanıldığını açıklayan bakanlık, daha önce de ürünlerinde tağşiş olan Meşhur Sarıyer Börekçisi isimli firmayı bir kez daha ifşa etti.