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Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş! Halk sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlık listesinde: Domuz eti, at ve eşek eti, sakatat etleri...

Halk sağlığını tehlikeye atan gıda ve ürünlere yönelik bakanlık denetimleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların isimlerini yayınladı. İstanbul Tuzla'da bulunan ünlü Sarıyer Börekçisi'nin ürünlerinde kıyma içerisinde sakatat kullandığı tespit edildi.

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş! Halk sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlık listesinde: Domuz eti, at ve eşek eti, sakatat etleri...
Mustafa Fidan

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı ile oynayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları sitesinden ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın bugün yayınladığı son tağşiş listesinde, İstanbul Tuzla’da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi’nin (Hasan Özcan) ürünlerinde sakatat (taşlık) tespit edildiği yer aldı.

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş! Halk sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlık listesinde: Domuz eti, at ve eşek eti, sakatat etleri... 1

HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYAN DİĞER FİRMALAR DA AÇIKLANDI

Bakanlık ayrıca tereyağı, sucuk, süt, köfte gibi bazı ürenlerde tağşiş yapan firmaları da açıkladı. Bakanlığın halk sağlığı ile oynayan işletmeleri ifşa etmesi ilgi ile takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, guvenilirgıda.tarımorman.gov.tr isim site üzerinden firma isimlerini ve yaptıkları tağşişi paylaşıyor.

DOMUZ ETİ, TEK TIRNAKLI (AT, EŞEK) ETİ, SAKATAT ETLERİ...

Bu zamana kadar domuz eti, tek tırnaklı (at, eşek) eti, sakatat etleri kullanıldığını açıklayan bakanlık, daha önce de ürünlerinde tağşiş olan Meşhur Sarıyer Börekçisi isimli firmayı bir kez daha ifşa etti.

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş! Halk sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlık listesinde: Domuz eti, at ve eşek eti, sakatat etleri... 2

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş! Halk sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlık listesinde: Domuz eti, at ve eşek eti, sakatat etleri... 3

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş! Halk sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlık listesinde: Domuz eti, at ve eşek eti, sakatat etleri... 4

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş! Halk sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlık listesinde: Domuz eti, at ve eşek eti, sakatat etleri... 5

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş! Halk sağlığını hiçe sayan firmalar bakanlık listesinde: Domuz eti, at ve eşek eti, sakatat etleri... 6

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Anahtar Kelimeler:
denetim gıda
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