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Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

İzmir'de dün akşam meydana gelen silahlı saldırıda Marin Alaçatı işletmecisi, Filoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi iş insanı Fatih Fil yaralandı. Bacağına iki kurşun isabet eden Fil hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iş insanı Fatih Fil, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda ayağından vurulan Fil hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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BACAĞINA İKİ KURŞUN İSABET ETTİ

Olay, saat 20.15 sıralarında Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı.

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FİL'İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fil, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatih Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri Fil'e silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CESME’DE-SILAHLI-SALDIRIYA-UGRAYAN-IS-IN_751098_221681Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı çeşme
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