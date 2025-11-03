HABER

Ünlü şairin babasının mezarı ortaya çıktı! Bilecik’te tarihi keşif

Bilecik Kent Belleği Araştırma Ekibi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden ünlü şair Behçet Kemal Çağlar’ın babası Şaban Hami Bey’in Bilecik’teki mezarı tespit etti.

Yürütülen araştırmalarla, Türk edebiyatı tarihine dair yeni bir detayı gün yüzüne çıkardı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda, ünlü şair Behçet Kemal Çağlar’ın babası Şaban Hami Bey’in Bilecik’teki mezarı tespit edildi. Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, Kent Belleği akademik danışmanı Dr. Ali Okumuş ile yayın kurulu üyeleri Oğuz Cabar ve Ayşin Yardımcı’nın ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bu bulgu, hem Bilecik’in kültürel mirasına hem de edebiyat tarihine yeni bir katkı sundu. Bilecik Kent Belleği arşivinde yer alan bir mektup, Behçet Kemal Çağlar’ın 1933 yılında askerlik görevi öncesinde babasını görmek üzere Bilecik’e geldiğini gösteriyor. Şairin babasıyla yaptığı bu ziyaretin, baba-oğulun son buluşması olduğu anlaşıldı.

Bilecik Asma Fidanlığı Müdürü olarak görev yapan Şaban Hami Bey’in, aynı yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği ve Bilecik Kent Mezarlığı’na defnedildiği belirlendi. Araştırma ekibi yaptığı açıklamada, "Bu keşif, yalnızca yerel tarih açısından değil, edebiyat tarihimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Behçet Kemal Çağlar’ın hayatına dair yeni bir ayrıntıyı ortaya çıkarmış olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

