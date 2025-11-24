Ünlü YouTuber ortaya çıkardı: İşte Kuzey Kore'nin akıllı telefonları

Dünyanın geri kalanıyla bağı neredeyse tamamen kopuk olan Kuzey Kore, sınırlarını yalnızca fiziksel olarak değil, dijital dünyada da kalın duvarlarla çevrili tutuyor. Hâl böyle olunca Kuzey Korelilerin kullandığı akıllı telefonlar da merak konusu oluyor. En çok da bu telefonların bizlerin kullandığı telefonlardan ne gibi farkları olduğu konusu merak ediliyor. Bir YouTuber ise yaptığı detaylı inceleme ile bu konudaki merakları giderdi.

İŞTE KUZEY KORE'NİN AKILLI TELEFONLARI

Webtekno'da yer alan habere göre; dünyanın en izole ülkesi Kuzey Kore'nin vatandaşlarına sunduğu akıllı telefonlar, popüler YouTuber Mrwhosetheboss tarafından detaylıca incelendi ve ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde gözler önüne serildi.



(Fotoğraf kaynağı: YouTube/@Mrwhosetheboss)

"Samtaesung 8" gibi premium olduğu iddia edilen modellerin yer aldığı bu telefonlar, eski Android sürümleri üzerinde çalışıyor ancak bilinen uygulamaların neredeyse tamamı sahte versiyonlardan oluşuyor. Kullanıcılar gerçek internet yerine sadece devlet onaylı sitelerden oluşan kapalı bir 'intranet' ağına bağlanabiliyor. Saati ve zaman dilimini dahi değiştiremeyen vatandaşların cihazlarında rejim yanlısı oyunlar, sinemalar ve liderlere övgüler içeren biyografiler dışında pek bir kişisel içerik bulunmuyor.

"GÜNEY KORE" YAZINCA OTOMATİK DÜZELTME YAPILIYOR

Kuzey Kore'nin dijital denetim mekanizması, klavye düzeyine kadar iniyor. Mrwhosetheboss'un yaptığı incelemede kullanıcıların cihazlarında "Güney Kore" yazmaya çalıştıklarında kelimenin otomatik olarak "kukla devlet" ifadesiyle düzeltildiği ve yıldızlarla sansürlendiği görülebiliyor.



(Fotoğraf kaynağı: YouTube/@Mrwhosetheboss)

Ayrıca uluslararası içerikler, yerel dosya ve fotoğraflar hükûmet imzasıyla etiketleniyor ve yabancı kaynaklı içerikler anında siliniyor. Yeni bir uygulama yüklemek bile sadece mağazadan ve hükûmet yetkilisi tarafından fiziki olarak onaylanarak, üstelik de kısıtlı bir süreliğine mümkün olabiliyor.



(Fotoğraf kaynağı: YouTube/@Mrwhosetheboss)

HABERSİZ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Tüm bunlara rağmen cihazların en tüyler ürpertici özelliği, gizli gözetim yöntemi. Bir kullanıcı bir uygulama açtığı anda telefon, ondan habersiz bir şekilde otomatik olarak ekran görüntüsü alıyor. Bu ekran görüntüleri cihazın içinde kaydedilerek, vatandaşın yaptığı her şeyin eksiksiz bir dijital kaydını oluşturuyor.