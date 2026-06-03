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Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Onur Tuna da aralarında... 3 ismi testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 20 kişi gözlatına alınmış, ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Onur Tuna da aralarında... 3 ismi testi pozitif çıktı
Melih Kadir Yılmaz

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in de aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan da tutuklanmıştı.

ONUR TUNA DA ARALARINDA! 3 İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saç ve kan örneği veren ünlülerden oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu ünlü
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