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Mardin’de akılalmaz dehşet: Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş Mahallesi’nin Karadal mezrasına misafir olarak gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, sabah saatlerinde damda uyuduğu sırada silahla vurularak yaralandı.

Mardin’de akılalmaz dehşet: Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Karadal mezrasına misafir olarak gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, sabahın erken saatlerinde evin damında uyuduğu sırada henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahalesi Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan yaralı çocuk, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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