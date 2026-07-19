Sosyal medya 'Yeni Parti' hesabını konuşuyor! Özgür Özel'den açıklama geldi

Siyaset kulisleri Özel'in kuracağı partiye kilitlenmişken sosyal medyada 'Yeni Parti' ismiyle açılan hesap kısa süre içerisinde viral oldu. Özel'e ait olup olmadığı tartışılan partiyle ilgili Özel'den yanıt geldi.

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

Özgür Özel'in X'teki iletişim hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"'Yeni Parti' adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkanımız Özgür Özel‘le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla…"

BİLGİLENDİRME



“Yeni Parti” adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkanımız Özgür Özel‘le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.



Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla… https://t.co/vJtNd4F1u6 — Özgür Özel İletişim (@ozgurozeliletsm) July 19, 2026

KRİTİK TARİH: 24 TEMMUZ

Sözcü'de yer alan habere göre, kurulacak yeni partinin resmi başvurusu için Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihi öne çıkıyor.

Özgür Özel ve ekibinin bu tarihte İçişleri Bakanlığına resmi başvuruda bulunması bekleniyor. Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından, CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekillerinin istifa süreçlerinin başlayacağı iddia ediliyor. Kulislerde Özel ve ekibinin 80-90 civarında milletvekilinin yeni partiye geçmesini beklediği, Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket etmesi öngörülen vekil sayısının ise 25-30 aralığında kaldığı ileri sürülüyor.