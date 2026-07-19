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Sosyal medya 'Yeni Parti' hesabını konuşuyor! Özgür Özel'den açıklama geldi

Son dönemde siyasetin gündemindeki iddialar, Özgür Özel tarafından kurulması beklenen yeni parti üzerine şekilleniyor. Bugün ise sosyal medyada 'Yeni Parti' ismiyle açılan bir sayfa gündem oldu. Özgür Özel'den duruma ilişkin resmi açıklama geldi.

Sosyal medya 'Yeni Parti' hesabını konuşuyor! Özgür Özel'den açıklama geldi
Doğukan Akbayır

Siyaset kulisleri Özel'in kuracağı partiye kilitlenmişken sosyal medyada 'Yeni Parti' ismiyle açılan hesap kısa süre içerisinde viral oldu. Özel'e ait olup olmadığı tartışılan partiyle ilgili Özel'den yanıt geldi.

Sosyal medya Yeni Parti hesabını konuşuyor! Özgür Özel den açıklama geldi 1

'İTİBAR ETMEYİNİZ'

Özgür Özel'in X'teki iletişim hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"'Yeni Parti' adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkanımız Özgür Özel‘le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla…"

KRİTİK TARİH: 24 TEMMUZ

Sözcü'de yer alan habere göre, kurulacak yeni partinin resmi başvurusu için Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihi öne çıkıyor.

Özgür Özel ve ekibinin bu tarihte İçişleri Bakanlığına resmi başvuruda bulunması bekleniyor. Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından, CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekillerinin istifa süreçlerinin başlayacağı iddia ediliyor. Kulislerde Özel ve ekibinin 80-90 civarında milletvekilinin yeni partiye geçmesini beklediği, Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket etmesi öngörülen vekil sayısının ise 25-30 aralığında kaldığı ileri sürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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