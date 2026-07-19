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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi ile 3538 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Güven Caddesi’nde Çeltikçi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde bulunan E.V. idaresindeki motosiklet ile şehir merkezi istikametinden gelip 3538 Sokağa dönüş yapmak isteyen M.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.V. ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.Y. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 2

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 4

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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