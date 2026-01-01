HABER

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması... 12 kişinin telefon şifreleri tüm foyayı ortaya çıkaracak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. 17 şüphelinin 12'sinin tutuklandığı ortaya çıkarken bu kişilerin telefon şifreleri savcılığa teslim edildi. Bu gelişmenin de yakında daha çok sayıda ünlü ismin daha deşifre olacağı fikrini akıllara getirdi.

Doğukan Akbayır

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, savcılık ifade işlemlerinin ardından Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe, fenomen Rabia Karaca, işletmeci Yasin Burak Becek, Ömer Can Kılınç, işletmeci Cihan Güler, avukat Burak Güngörmedi ve Resul Arslan olmak üzere 12 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sosyal medya fenomenleri Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, modacı Rabia Yaman ve Emrah Gencer ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

SOSYAL MEDYA İÇİN 'MASKE' BENZETMESİ

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, soruşturma kapsamında toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Uzun süre yapılan çalışmalar neticesinde, toplanan deliller üzerine operasyon aşamasına geçildiği, soruşturmalar ayrıntılı bir şekilde devam ettiği sevk yazısında belirtildi.

Sevk yazısında özellikle şüphelilerin sosyal medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde influencer, tanınmış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin, sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının bir takım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğu tespiti yer aldı.

SUÇU GİZLEMENİN YÖNETİMİ SOSYAL MEDYA

Sosyal Medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde influncer, tanınmış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarını, bir takım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğu tespiti yer aldı.

Şüphelilerin alınan savunmalarında üzerlerine atılı bulunan suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmiş iseler de atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Cengiz Can Atasoy, Buse İskenderoğlu, Tuğrulbey Aran, Zohaer Majhadi "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan tutuklandı. Şüpheliler Dilara Ege Çevik ve Yılmaz Efe "Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler Rabia Karaca, Yasin Burak Becek, Cihan Güler, Ömer Can Kılıç, Burak Güngörmedi ve Resul Arslan da uyuşturucu ve fuhuş suçlarından tutuklandı.

KÜTÜPHANE, BEBEK OTEL VE AMAYA 1 AY KAPATILDI

Uyuşturucu kullanıldığına dair istihbari bilgiler olan Etiler'deki Kütüphane, Bebek Otel ve Amaya isimli mekanlar İstanbul Valiliği'nce 1 ay kapatıldı. Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da 'şüpheli' sıfatıyla ifadesine başvuruldu ve yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

13 ŞÜPHELİ TELEFON ŞİFRELERİNİ SAVCILIĞA TESLİM ETTİ

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre şüphelilerden 13'ü cep telefonu şifrelerini savcılıkla paylaştı. Cep telefonlarının incelenecek olmasıyla beraber uyuşturucu partilerine katılan, bugüne kadar ortaya çıkmayan çok sayıda ünlü ismin de deşifre olması bekleniyor.

KÜTÜPHANEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir ifade ortaya çıktı. 'Tanık' sıfatıyla ifade veren genç kadın Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez'le aralarında geçenleri anlattı.

Geçtiğimiz günlerde narkotik ekiplerinin baskınına uğrayan Etiler'deki gizliliğiyle ünlü 'Kütüphane' isimli gece kulübünün tuvaletinde uyuşturucu içildiğini söyleyen tanık, "Mekanda çok fazla ünlü isim vardı.

Ben story çekmek istedim. Bodyguardlar geldi. Telefonumdan görüntüleri sildirdiler. Akif, 'Bu bizden' deyince bodyguardlar beni bıraktılar. Ahmet lavabodan geldikten sonra burnunun kenarında beyazlık olduğunu gördüm. Ahmet'i uyardım. Ahmet de temizledi" dedi.

