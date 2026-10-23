Ürdün'de kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var

Ürdün'ün başkenti Amman'ın 145 kilometre güneyindeki Karak iline bağlı Hmood kasabasındaki bir kilisede cenaze töreni sırasında silahlı kişiler ateş açtı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammad El Momani, X platformunda yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Karak'ta gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Devlet televizyonu Al-Mamlaka'ya konuşan bir görgü tanığı, saldırganlardan birinin AK-47 kalaşnikof tüfeği taşıdığını ve birkaç dakika boyunca ateş açtığını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır