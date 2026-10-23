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Ürdün'de kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var

Ürdün'de bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün'de kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var

Ürdün'ün başkenti Amman'ın 145 kilometre güneyindeki Karak iline bağlı Hmood kasabasındaki bir kilisede cenaze töreni sırasında silahlı kişiler ateş açtı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün de kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var 1

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammad El Momani, X platformunda yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Karak'ta gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Ürdün de kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var 2

Devlet televizyonu Al-Mamlaka'ya konuşan bir görgü tanığı, saldırganlardan birinin AK-47 kalaşnikof tüfeği taşıdığını ve birkaç dakika boyunca ateş açtığını belirtti.

Ürdün de kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ürdün
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