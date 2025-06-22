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Ürdün'den "İran'daki nükleer tesislerin vurulmasının bölgede feci sonuçları olacağı" uyarısı

Ürdün, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların bölgede feci sonuçları olacağı ve gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.

Ürdün'den "İran'daki nükleer tesislerin vurulmasının bölgede feci sonuçları olacağı" uyarısı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların büyük bir endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Bölgede tehlikeli bir şekilde tırmanan gerilimin feci sonuçları olacağına işaret edilen açıklamada, bölgenin daha fazla savaş ve çatışmaya sürüklenmesinin önüne geçilmesi için ortak şekilde hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "bölgedeki tüm krizlerin uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun şekilde, halkların haklarına ve devletlerin egemenliğine saygı gösterilerek çözülmesi için harekete geçilmesi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İran'ın nükleer programı hususunda siyasi çözüme varılması için müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ürdün
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