Ürdün'den Süveyda açıklaması!

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şam yönetiminin güneydeki Süveyda vilayetinde ilan ettiği ateşkes kararına dikkat çekildi.

Bölgede sükunetin sağlanması ve sivillerin korunması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Suriye devletinin ülke topraklarının tümünde egemenliğini sağlaması ve hukukun uygulanmasının kaçınılmazlığı ifade edildi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

Suriye hükümetinin Süveyda vilayetinde aldığı ateşkes kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ürdün olarak, Suriye hükümetinin tüm halkın güvenliğini ve haklarını korumak üzere toprak bütünlüğünü, güvenlik ve istikrarı sağlama konusunda atığı adımlara destek verildiği aktarıldı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır