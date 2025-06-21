Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Bölge çok derin bir uçurumun kenarında"

Safedi, Arap Birliği Dışişleri Bakanlarının İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalarla bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek üzere İstanbul'da düzenlediği toplantının akabinde basına açıklamada bulundu.

Toplantıda İran'a yönelik saldırıların yanı sıra Gazze ve Batı Şeria'da yaşananları da değerlendirdiklerini kaydeden Safedi, İsrail'in saldırılarının bölgedeki tansiyonu yükselttiğini dile getirdi.

"SİYASİ BİR ÇÖZÜME VARILMASI İÇİN MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI GEREKİYOR"

Arap ülkelerinin bu saldırılara ilişkin konumuna değinen Safedi, "Öncelikle saldırıların durması sonra da İran'ın nükleer programıyla ilgili siyasi bir çözüme varılması için müzakerelerin başlaması gerekiyor." dedi.

"Bölge çok derin bir uçurumun kenarında ve çok tehlikeli bir aşamada." değerlendirmesinde bulunan Safedi, uluslararası toplumun, bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklenmekten korumak için gerçek adımlar atması gerektiğini, aksi taktirde, dünya güvenliği ve barışının tehlikeye gireceğini vurguladı.

GAZZE'DEKİ SALDIRILARIN DURMASI

Safedi, bölgenin sükunete kavuşması için, uluslararası toplumun Gazze'deki saldırıların durması ve İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı fiillerine son verilmesi için harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, yarın yine İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) toplantısında Gazze ve İran'a yönelik saldırıların durması konusunda ortak bir tavır alınmasını umut ettiğini söyledi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır