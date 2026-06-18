Üreten İnönü için 10 bin fide desteği

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatları doğrultusunda, önemli bir destek programı hayata geçirildi. Kapalı Pazaryeri’nde ilçe sakinlerine toplam 10 bin adet domates, patlıcan, salatalık ve biber fidesi dağıtıldı. Yoğun ilgi gören fide dağıtımıyla birlikte vatandaşların kendi üretimlerini yapmaları teşvik edilirken, yerel üretimin artırılması ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor.

"ÜRETİM BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRMEK ADINA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Hamamcı, üretimin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Toprağa emek veren hemşehrilerimizin yanında olmaya, üretimi desteklemeye ve sofralardaki bereketi artırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın kendi sebzelerini yetiştirmelerine katkı sağlamak, hem ekonomik açıdan destek olmak hem de üretim bilincini güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi, vatandaşların üretime katılımını artırmaya yönelik destek projeleriyle ilçede tarımsal üretimi güçlendirmeyi ve yerel kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA