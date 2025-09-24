"Ürkütücü derecede gerçekçi" Sosyal medyada gündem oldu! "Westworld düşündüğümden daha yakınmış"

Yapay zekâ destekli robotik teknolojiler artık yalnızca endüstriyel üretimle sınırlı değil; insan yüzünü ve duygularını taklit etme noktasına kadar ilerlemiş durumda. Futurism'de yer alan habere göre, Çin’deki bir robotik şirketi ise yüz hatlarının son derece ince hareketleriyle duyguları ifade edebilen insansı bir robotik baş geliştirdi. Robotik başın ürkütücü videosu ise sosyal medyada ilgi odağı haline gelerek viral oldu.

"ÜRKÜTÜCÜ DERECEDE GERÇEKÇİ"

Videoda, robotun yüzünün odayı sorgulayıcı bir ifadeyle süzdüğü görülüyor. Ayrıca gözlerinin ürkütücü derecede gerçekçi bir şekilde kırpıyor. Söz konusu video, robotik teknolojilerin ne kadar ileriye gittiğini ve işin artık en uç noktalara kadar ulaştığını ortaya koyuyor.

No uncanny valley,just ultra-humanlike robots that feel natural.



Hangzhou-based AheafFrom isn’t just building emotional humanoid robots, but replicas of future humans.



They collaborate with artists to craft beautiful appearances, powered by CharacterMind, a system that gives… pic.twitter.com/QzeR3VzsZC — CyberRobo (@CyberRobooo) September 17, 2025

"WESTWORLD DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA YAKINMIŞ"

Sosyal medya kullanıcıları ise videoya çeşitli yorumlarla tepki verdi. Bir Reddit kullanıcısı, popüler bilimkurgu dizisi olan Westworld'e gönderme yaparak, “Westworld düşündüğümden daha yakınmış” diye yazdı.

Ancak şimdilik insansı robot endüstrisinin ana odağı, insan kişiliğini taklit etmekten ziyade üretkenlik. Tesla dahil giderek büyüyen bir şirket grubu, insan emeğini robotlarla değiştirmeyi, onlara dövüş sporları öğretmeyi ve nihayetinde onları “nihai ev yardımcısı” olarak satmayı hedefliyor.