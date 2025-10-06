HABER

Urla'da korkunç olay! Eşi Burçin'i tüfekle öldürdü, 'kaza' dedi

İzmir'in Urla ilçesinde T.A., bulunduğu araçtan kazara ateşlediğini ileri sürdüğü tüfekle 32 yaşındaki eşi Burçin Razak Akyürek’i öldürdü. T.A. ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin araç içerisinden geçerek araç dışında bulunan eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

İzmir'in Urla ilçesindeki olay, öğle saatlerinde Kuşçular Mahallesi Önen Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.A.'nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yanındaki eşi Burçin Razak Akyürek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akyürek’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

T.A. ise gözaltına alındı.

T.A. ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin araç içerisinden geçerek araç dışında bulunan eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

