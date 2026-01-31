Urla'da önlem alınmadan yapılan temel kazısı faciaya neden oluyordu

İddiaya göre, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan başlatılan kazı çalışması sonrası yaşanan hasarın ardından inşaat firması, kazı alanının çevresine serpme beton döktü. Yağışların yapılara daha fazla zarar vermemesi için ise naylon brandalarla geçici önlem alındığı görüldü. Mahalle sakinleri, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu savundu.

Evinde ciddi hasar oluşan 42 yaşındaki Tuncay Dolu, kazı çalışmasının yağışlı havalarda yapılmaması konusunda firmayı uyardıklarını ancak dikkate alınmadıklarını belirtti. Dolu, evinde oluşan çatlaklar nedeniyle ailesiyle birlikte büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Eşi, iki çocuğu ve anne-babasıyla aynı evde yaşadığını ifade eden Dolu, yaşadıkları endişeyi şu sözlerle anlattı:

"İnşaat çalışmalarından dolayı evimde derin çatlaklar oluştu. Korkudan evimizde rahat yatamıyoruz. Yağmurdan sonra yol çöktü. Evdeki çatlaklar temel kazısından sonra meydana geldi. Bize ‘yol çöktüğü için çatlaklar oldu' diyorlar ama hepsi kazıdan sonra yaşandı. Babam koah, annem şeker hastası. Hepimiz tek bir odada yatıyoruz. Binanın çökmesinden korkuyoruz.

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ."

Mahalle sakinleri, yaşanan olayın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini belirterek sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Yetkililerin bölgede inceleme yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır