Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi’nin 200. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon verildi

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde düzenlenen resepsiyona, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Cayrus, 25 Ağustos 1825'te Uruguay'ın bağımsızlığını ilan ettiğini belirterek, 18 Temmuz 1830'da Uruguay'ın ilk anayasasının ilan edildiğini hatırlattı.

Cayrus, Türkiye ile Uruguay arasında 1929'da Dostluk Anlaşması imzalandığını ve bunun 1933'te onaylandığını kaydederek, 2025'te iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 92. yılını tamamladıklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 600 milyon dolara ulaşarak rekor kırdığını aktaran Cayrus, bu miktarı artırma potansiyeli olduğunu ve bunun için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Cayrus, geçen yıl Türkiye'yi 7 bin Uruguaylının ziyaret ettiğini belirterek, ekimde Ankara'da bakan yardımcısı düzeyinde Siyasi İstişareler Toplantısı düzenleyeceklerini ve yakın zamanda Karma Ekonomik Komisyon'un ilk toplantısını yapmayı planladıklarını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Ekinci de iki ülke arasındaki ilişkilerin 1933'e kadar uzandığına işaret ederek, özellikle ticaret, turizm ve kültür gibi alanlarda işbirliğinin geliştiğini dile getirdi.

Ekinci, 2021 ve 2022'de karşılıklı olarak açılan büyükelçiliklerle ilişkilerin ivme kazandığına değinerek, "Uruguay'ı bölgede değerli bir ortak olarak görüyor ve son yıllarda kazandığımız bu ivmeyi sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.

İkili ticaret hacminin 2023'te 500 milyon doları aştığını ve bu miktarı geniş yelpazeli ve dengeli bir ticaretle gerçek potansiyeline ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Ekinci, 2025'in ilk 6 ayında ticaret hacminin 519 milyon doları aşmasının doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.

Ekinci, kültürel boyutun Türkiye ile Uruguay arasındaki ilişkilerin önemli bir bileşeni olduğuna dikkati çekerek, Türk dizilerinin ülkeler arasındaki fiziksel mesafeye meydan okuduğunu söyledi.

Kültürel, ekonomik ve toplumlar arası ilişkileri karşılıklı uyum ve saygı içinde güçlendirmeye devam edeceklerine ve ikili ilişkileri daha da geliştireceklerine inandığını dile getiren Ekinci, beşinci Siyasi İstişare Toplantısı'nın ekimde Ankara'da düzenleneceğini ve 1. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı da bu yılın sonuna kadar yapmayı hedeflediklerini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından Uruguaylı gitarist Eduardo Fernandez konser verdi.