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Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Uşak'ta eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait işletmelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı kişilerin belediye şirketleri üzerinden sigortalı gösterilmelerine rağmen eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait restoran, eğlence mekanı ve otelde çalıştırıldıklarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Uşak Belediyesi ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı 1

UŞAK'TA BELEDİYE ŞİRKETLERİNDE SİGORTALI GÖSTERİLMİŞLERDİ

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Özkan Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen ve daha önce Uşak ile Bornova belediyelerinde görev yaptığı öğrenilen A.A. ise Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

Uşak Belediyesi ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı 2

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından S.A, E.A, O.B.V. ve O.A. serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen F.D, S.A, A.Y, R.K, M.Ş, B.K, A.A, A.R.D. ve K.A. tutuklandı. Şüphelilerden K.T, H.B. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Belediyesi ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı 3

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 tutuklu şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Uşak Belediyesi ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı 4

Soruşturma dosyasındaki tespitlerde, bazı şüphelilerin belediye şirketlerinde sigortalı olarak gösterilmelerine rağmen Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştırıldıkları belirlendi. HTS kayıtları ile daraltılmış baz istasyonu verilerinin incelenmesi sonucunda ise bazı şüphelilerin mesai saatleri içerisinde belediyedeki görev yerleri yerine Yalım'a ait işletmelerde bulunduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Uşak Belediyesi ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak soruşturma
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