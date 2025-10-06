Uşak için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Uşak Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 7 Ekim Salı günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Uşak Valiliğince sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 7 Ekim Salı günü sabah saatlerinden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak’ta, akşam saatlerinden sonra ise Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların bu tür durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteorolojik uyarının 7 Ekim 2025 Salı günü saat 10.00’da başlayıp, aynı gün saat 22.00’ye kadar etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

