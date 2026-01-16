Uşak’ta buzlanma ve dona karşı uyarı

Uşak Valiliği sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda ise; " Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizin Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Soğuk havanın, bölgemizde Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır