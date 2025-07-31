Uşak’ta çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet tabanca parçası, 5 adet tabanca gövdesi, 4 adet tabanca sürgüsü, 8 adet tabanca şarjörü, 24 adet fişek, 10 adet tabanca tamiratında kullanılan eye, 3 adet matkap, el mengenesi, deli aparatı ve 25 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır