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Uşak'ta feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Uşak’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdikten sonra şarampole devrilen otomobilde Kazım Sağcan (16) öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

Uşak'ta feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara- Uşak karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. K.T. (36) idaresindeki 20 AAH 208 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Kazım Sağcan’ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi. Sağcan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan sürücü K.T. ve araçta bulunan A.Ö. (24), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Uşak
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