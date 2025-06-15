Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen İ.K. (21) yönetimindeki hafif ticari araç, Ulucak köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile hafif ticari araçtaki H.Ö. (51), A.B. (31), A.B (1) ve Ferdiye Korkmaz (61) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ferdiye Korkmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır