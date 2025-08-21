HABER

Uşak’ta hayvan sağlığı için yol denetimleri sürüyor

Uşak’ta hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve şap hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla yol kontrol ve denetim noktalarında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, karayolu üzerinde hayvan taşıyan araçları durdurarak sevk belgeleri ve küpe kontrolleri yapıyor; gerekli görülmesi halinde hayvanlar veteriner hekimlerce muayene ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, karayolu üzerinde hayvan taşıyan araçları durdurarak sevk belgeleri ve küpe kontrolleri yapıyor; gerekli görülmesi halinde hayvanlar veteriner hekimlerce muayene ediliyor. Yetkililer, denetimlerle hayvan sağlığının korunmasının ve üreticilerin emeğinin güvence altına alınmasının amaçlandığını belirtti.

Üreticilere, hayvan sevklerini mutlaka gerekli izin ve belgelerle yapmaları gerektiği, belgesiz hayvan taşımacılığına ise yasal işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Uşak orman genel müdürlüğü
