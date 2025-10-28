HABER

Uşak’ta jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmadı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce tarihi eser kaçakçılığı ve uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan operasyonda çok sayıda tarihi obje ve sikke ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, edinilen bilgiler çerçevesinde Eşme ilçesine bağlı Kayalı köyünde ikamet eden E.Y. (18) ve A.Y’nin (50) adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet tabanca fişeği, bir miktar bonzai, 1 adet dedektör, 1 adet hassas terazi, 320 adet sikke ve 30 adet tarihi obje ele geçirildi. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan E.Y. Ve A.Y. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Uşak
