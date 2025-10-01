HABER

Uşak’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Eşme ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Uşak’ta jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. A.Ç. isimli şüphelinin iş yeri ve ikametinde yapılan aramada, 265 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 51 bin 360 adet içi tütün dolu bandrolsüz makaron, 55 bin 400 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, 49 bin gram nargile tütünü ve 11 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak
