Uşak’ta motosiklet kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Çiftlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilal Bel (27) idaresindeki 35 DBD 687 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen A.E. (38) yönetimindeki 06 BJU 337 plakalı kamyonun dorse kısmına arkadan çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bilal Bel, Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilal Bel’e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır